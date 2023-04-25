Дагестанское «Динамо» в этом году отмечает 95-летие

Имена футболистов и тренеров клуба, известные всем болельщикам, назвал Сергей Меликов:

Гаджи Гаджиев,

Александр Маркаров,

Александр Решетняк,

Анатолий Подколоднев,

Нарвик Сирхаев.

«Сегодня наша команда успешно выступает в Первой лиге, на равных конкурируя со многими футбольными коллективами России и продолжая писать славную историю «бело-голубых». Разделяя с вами эту радость, желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и побед под флагами России и «Динамо», – сказал руководитель республики.