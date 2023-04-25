Спорт

Дагестанское «Динамо» в этом году отмечает 95-летие

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Имена футболистов и тренеров клуба, известные всем болельщикам, назвал Сергей Меликов:

Гаджи Гаджиев,
Александр Маркаров,
Александр Решетняк,
Анатолий Подколоднев,
Нарвик Сирхаев.

«Сегодня наша команда успешно выступает в Первой лиге, на равных конкурируя со многими футбольными коллективами России и продолжая писать славную историю «бело-голубых». Разделяя с вами эту радость, желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых достижений и побед под флагами России и «Динамо», – сказал руководитель республики.

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