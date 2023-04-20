Дагестанским военнослужащим на передовой устроили предпраздничный ифтар

Актив сообщества родных погибших в СВО «Сила матерей» совместно с помощником Главы Дагестана Магомедом Гаджимагомедовым выехали в город Мелитополь Запорожской области с целью поддержать и поднять боевой дух бойцам на передовой, а также организовать предпраздничный ифтар для бойцов-дагестанцев.

В состав делегации вошли помощник Главы РД Магомед Гаджимагомедов, актив сообщества родных погибших в СВО «Сила матерей», в лице руководителя Сефижат Магомедрасуловой, матери Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаевой, вдовы кавалера Ордена мужества Убайдулы Ибрагимова Патимат Пайзулаевой, а так же, проповедник Шамиль Зурпуканов.

На коллективный ифтар были приглашены бойцы – дагестанцы с разных точек передовой и дагестанские учителя, работающие на новых российских территориях. Военнослужащие были удивлены посещением их матерью и супругой героев, выразив свою благодарность и отметив, что первый Герой России в СВО Нурмагомед Гаджимагомедов послужил им примером и поднял их патриотический дух.

«Спасибо, мать, что приехала поддержать нас на передовой! Мы очень ценим такое тепло и внимание», — обратились они к Сапижат Мазаевой. В рамках поездки делегация посетила город Севастополь, где на горе Гасфорта расположилась аллея «Россия — страна героев», там же находится стела в честь Героев России, среди которых и имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Источник: Мирмол