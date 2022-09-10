Общество

Дагестанский журналист стала победителем конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ»

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На VII Каспийском медиафоруме состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ».

Первое место в номинации «Каспий – территория здоровья» жюри присудило журналистке республиканской газеты «Дагестанская правда» Хасайбат Меджидовой (Россия, Дагестан) за материал «С небом наедине» (https://dagpravda.ru/sport/s-nebom-naedine/).

Заявки на конкурс подали свыше 160 заявок: 44 участника из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Это в два раза больше, чем в 2021 году.

Поздравляем коллегу с победой !

 

Источник: Дагестанская правда

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