Дагестанский журналист стала победителем конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ»

На VII Каспийском медиафоруме состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на лучшую журналистскую работу «Каспий без границ».

Первое место в номинации «Каспий – территория здоровья» жюри присудило журналистке республиканской газеты «Дагестанская правда» Хасайбат Меджидовой (Россия, Дагестан) за материал «С небом наедине» (https://dagpravda.ru/sport/s-nebom-naedine/).

Заявки на конкурс подали свыше 160 заявок: 44 участника из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Это в два раза больше, чем в 2021 году.

Поздравляем коллегу с победой !

Источник: Дагестанская правда