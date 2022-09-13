Дагестанский завод «БОФФ» зарегистрировал товарный знак

Свой товарный знак, который отличает продукцию от конкурентов, зарегистрировала Буйнакская обувная фабрика. Как сообщили в Минпромторге Дагестана, регистрация товарного знака дает гарантию того, что фирменное наименование обуви не будет использовано другими производителями.

Напомним, Открытое акционерное общество «Буйнакская обувная фабрика» (БОФФ) является одним из ведущих производителей обувной промышленности региона. Это предприятие полного цикла, от проектировки и разработки сопутствующей оснастки, комплектующих и материалов до изготовления конечной продукции.

«БОФФ» – одно из пяти предприятий, входящих в состав Буйнакской обувной фабрики. Компании представляют собой полный комплекс производства – от сырья до выпуска готовой обуви.

Фабрика производит комплектующие – подошвы для женской, мужской и детской обуви. Производство пресс-форм для литья подошвы не имеет аналогов в России.

Для запуска высокотехнологичного оборудования приглашены технические специалисты из Италии, прибытие которых организовал Минпромторг Дагестана.

«Помимо увеличения выпуска продукции и подготовки новых специалистов, запуск новой техники дает обувной фабрике возможность участвовать в госпрограммах «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» и «Содействие занятости населения. Финансовая и юридическая прозрачность». Обувная фабрика уже запустила производство сырой резины и термоэластопласта для собственных нужд и продажи другим производителям обуви», – пояснили в Минпромторге Дагестана.