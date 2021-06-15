Дагестанский стоматолог стал лауреатом Государственной премии в области науки и технологии

Дагестанскому стоматологу Садулле Ибрагимовичу Абакарову присуждена Государственная премия в области науки и технологии, которая является высшей наградой для деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Указ о награждении подписал Владимир Путин от 9 июня 2021 года. Садулла Абакаров — лауреат многочисленных званий и наград, родился в селе Новокули Новолакского района. Ныне проживает в городе Москве, работает профессором в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения РФ.

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