Дагестанский штаб #МыВместе начал работу по информированию населения о военной службе по контракту

В связи с заинтересованностью граждан военной службой по контракту Дагестанский региональный штаб взаимопомощи #МыВместе начал работу по информированию населения об условиях заключения контрактов на военную службу в текущем году, требованиях к гражданам, желающим заключить контракт, а также о денежном довольствии и льготах для контрактников.

В местах массового скопления людей (парках, площадях, торговых центрах) будут размешены мобильные информационные пункты, где волонтеры смогут ответить на вопросы дагестанцев и ознакомить их с информационными буклетами.

Также на горячей линии #Мывместе волонтеры уже консультируют потенциальных военнослужащих по основным и часто задаваемым вопросам. Телефон горячей линии #МыВместе: 89898919292.

Кроме того, в республике функционирует пункт отбора для поступления на военную службу по контракту, в который можно обратиться по телефону: 89894846995.

Для удобства граждан Министерство по делам молодёжи РД создало специальный сайт, на котором можно найти всю необходимую информацию о контрактной службе.