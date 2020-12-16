Дагестанский школьник стал финалистом передачи «Умники и умницы»

Ученик 11 класса 46-й махачкалинской школы победил в четвертьфинале телевизионной олимпиады «Умники и умницы». Он блестяще ответил на вопросы, посвященные Древней Греции IV века до н.э.

Олимпиаду начали с игры агонистов. Эскеров был в первой тройке на дорожках. Нариман выбрал зеленую дорожку, красноречиво ответил сразу на несколько вопросов и занял лидерскую позицию.

После одной ошибки он продолжил играть среди теоретиков в зале. Он завоевал медаль, два ордена и прошел в полуфинал.

В четвертьфинале играли победители региональных этапов.

В полуфинале участвовали также школьница из Дербента Сабина Арсланкадиева и школьница из Магарамкентского района Анжела Рамазанова.

В дагестанском региональном этапе приняли участие 60 талантливых учеников. Полуфинал олимпиады «Умники и умницы» состоится весной. Победители поступят в МГИМО.