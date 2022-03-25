Дагестанский производитель обуви первым в СКФО получил статус производителя российской обуви

Министр промышленности и торговли РД Низам Халилов рассказал о том, как дагестанская обувная фабрика «БОФФ» первой в СКФО получила фактический доступ на участие в госзаказе и закупкам госкомпаниями, что в условиях высокой доли импорта является крайне важным для российской и региональной промышленности. Минпромторг России выдал заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России. Оно является одним из обязательных условий участия в закупочных процедурах, а предприятия, не имеющие этого документа, отсекаются еще на стадии подачи заявки.

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