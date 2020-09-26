Дагестанский парламент принял в первом чтении законопроект, оказывающий дополнительную поддержку субъектам МСП

24 сентября парламентарии одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий внесение изменений в Закон РД «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан». Законопроект предполагает оказание дополнительной поддержки субъектам МСП.

Так, закон закрепляет предоставление гарантии малому и среднем бизнесу в доступе к кредитам. Кроме того, в законопроекте зафиксировано применение налога на профессиональный доход для физлиц, не зарегистрированных в качестве ИП.

Принятие закона направлено на приведение законодательства региона в соответствие с федеральным законодательством.