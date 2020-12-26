Дагестанский космодром — миф или реальность

25 декабря в сети и по телевидению появилась новость о вероятности строительства в Дагестане космодрома, который позволит быстро и «недорого» достигать орбиты Земли. Новость встретили неоднозначно: пока в сюжете России-24 расписывать обоснованность и привлекательность проекта, врио Главы Дагестана Сергей Меликов поручил провести прокурорскую проверку в отношении руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Камила Магомедова из-за возникших «слухов» о космодроме.

Впоследствие Агентство извинилось перед дагестанцами за, судя по всему, допущение мысли о космическом будущем республики.

Наряду с этим представители общественности всполошились против проекта в страхе нанесения большого вреда экологии и аграрному потенциалу региона.

На данный момент идея строительства космодрома на территории между Махачкалой и Астраханью раскритикована и скорее всего останется на этапе идеи, вызвавшей большой резонанс не только в Дагестане, но и далеко за пределами.