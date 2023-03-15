Дагестанский «Концерн КЭМЗ» планирует в ближайшие три года наладить поставки самолетов малой авиации на экспорт

По информации пресс-службы компании, до начала поставок необходимо получить сертификат разработчика и сертификат типа на самолет «Альфа-КМ». Их планируется получить в ближайшее время.

Также завод ведет переговоры по поставке таких самолетов российским авиакомпаниям.

Стоимость производства одного самолета «Альфа-КМ» сейчас составляет 35 миллионов рублей. За последний год она выросла в связи с санкциями и трудностями в поставках необходимого оборудования. Иностранный инжекторный двигатель планируется в скором времени заменить на российский двигатель.