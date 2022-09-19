Дагестанский колледж вошёл в пятёрку лучших в рамках проекта «Молодые профессионалы»

Организаторы шестнадцатого Международного конгресса-выставки «Молодые профессионалы. Готовим кадры для экономического роста», который состоялся в городе Сочи, назвали лучшие колледжи и техникумы, создавшие мастерские в рамках проекта «Молодые профессионалы».

В числе лучших и Дагестанский технический колледж имени Р. Н. Ашуралиева стал лучшим в номинации «Мастерская профориентации», здесь мастерские по программированию и электротехническими специальностями, которые охватили почти девять тысяч человек.