Образование

Дагестанский колледж вошёл в пятёрку лучших в рамках проекта «Молодые профессионалы»

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Организаторы шестнадцатого Международного конгресса-выставки «Молодые профессионалы. Готовим кадры для экономического роста», который состоялся в городе Сочи, назвали лучшие колледжи и техникумы, создавшие мастерские в рамках проекта «Молодые профессионалы».

В числе лучших и Дагестанский технический колледж имени Р. Н. Ашуралиева стал лучшим в номинации «Мастерская профориентации», здесь мастерские по программированию и электротехническими специальностями, которые охватили почти девять тысяч человек.

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