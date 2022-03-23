Дагестанский Каспийск станет одним из привлекательнейших городов Юга России

Город Каспийск занимает особое место в Республике Дагестан и в целом по стране, с расположенным здесь международным аэропортом, особенно после передислокации сюда базы Каспийской военной флотилии для защиты Южных морских рубежей России в связи с его важным геополитическим расположением.

Каспийск — это красивый, быстрорастущий молодой и молодежный спутник столицы Дагестана Махачкалы с высоким потенциалом туристического и социально- экономического развития.

«На примере этого города мы сегодня можем отработать перспективные проекты, которые в последующем помогут развивать и другие муниципалитеты республики», – подчеркнул Меликов, обратив внимание на то, что приоритетность проектов будет определяться, в первую очередь, с точки зрения их востребованности у населения.

Разработка и внедрение стратегической программы комплексного развития города Каспийска на период 2023-2028 гг. для комфортного проживания семей военнослужащих и жителей города, который ведется в соответствии с указанием Президента России, превратит этот замечательный город, который в этом году отметит свой 75-летий юбилей, 90-летие градообразующего предприятия «Завод Дагдизель» и 300-летие образования краснознамённой Каспийской флотилии, в один из привлекательнейших городов Юга России.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»