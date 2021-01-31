Дагестанский искусственный интеллект заслужил похвалу на федеральном уровне

Эффективность развития и внедрения искусственного интеллекта в медицину в виде системы «ЦЕЛЬС», голосового помощника «Мадина» телефонной службы 122, были признаны одними из наиболее успешных среди регионов страны.

Система «ЦЕЛЬС» — это выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях путем диагностики данных анализов искусственным интеллектом. Точность диагностики при этом вырастает на 3,8%. Сегодня данная система внедрена в ряд лечебных учреждений Дагестана: Республиканский перинатальный центр, Лакскую ЦРБ, Республиканский онкоцентр.

Голосовой помощник «Мадина» научен вызывать врача на дом к пациенту по номеру его медицинского полиса, он консультирует абонентов, сокращая количество не дозвонившихся.

Кроме того, компанией «Мегапьютер» был разработан искусственный интеллект для социального мониторинга: он анализирует 3700 сообществ, больше 225 тысяч публикаций, учитывая географическое положение, тем самым определяет отношение общественности к власти или тем или иным решениям власти, что позволяет корректировать деятельность управления.

Стоит отметить, что Минцифра РД и ДГУ открыли кафедру под названием «Цифровая экономика и информационно-коммунникационные технологии», где студенты могут обучаться в двух направлениях: «Искусственный интеллект и нейронные сети», «Интеллектуальные технологии». ДГУ также является членом межотраслевого Альянса развития искусственного интеллекта, а в 2020 году студенты цифровой кафедры стали участниками конкурса «Умник 2020»