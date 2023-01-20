Дагестанский гуманитарный институт открыл Год Расула Гамзатова

Культурно-просветительское мероприятие «Я — студент ДГИ», посвященное 100-летию Расула Гамзатова, прошло в Дагестанском гуманитарном институте. Об этом сообщает издание «Лезгигазет».

В ходе вечера прозвучали стихи именитого дагестанского поэта не только на русском, но и английском, арабском языках. Была проведена викторина, вопросы которой посвящены творчеству Расула Гамзатова.

Кульминационным моментом стала сценка, посвященная проблемам отцов и детей.

Мероприятие посетили многочисленные гости. В том числе руководитель Миннаца Дагестана Энрик Муслимов.

Говоря о творчестве поэта, министр сказал: «Мы должны благодарить Расула Гамзатова за то, что он прославил нашу республику на весь мир».

Источник: https://lezgigazet.ru/archives/319014?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop