Образование

Дагестанский гуманитарный институт готовит дипломированных гидов и экскурсоводов

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Тридцать действующих специалистов туристической отрасли проходят профессиональную переподготовку по программе «Экскурсовод» в ДГИ. Для слушателей курсов была подготовлена двух месячная программа обучения стоимостью девять тысяч рублей.

В рамках образования, для участников программы были разработаны курсы ораторского мастерства, экскурсионной методики, вербальной и невербальной коммуникации, психологии, основам религии и многое другое. По окончании обучения, участники должны будут пройти итоговую аттестацию, успешная реализация которой позволит получить диплом государственного образца.

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