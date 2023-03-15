Дагестанский гуманитарный институт готовит дипломированных гидов и экскурсоводов

Тридцать действующих специалистов туристической отрасли проходят профессиональную переподготовку по программе «Экскурсовод» в ДГИ. Для слушателей курсов была подготовлена двух месячная программа обучения стоимостью девять тысяч рублей.

В рамках образования, для участников программы были разработаны курсы ораторского мастерства, экскурсионной методики, вербальной и невербальной коммуникации, психологии, основам религии и многое другое. По окончании обучения, участники должны будут пройти итоговую аттестацию, успешная реализация которой позволит получить диплом государственного образца.