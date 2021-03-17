Дагестанский футболист сыграет на чемпионате Европы по футболу

Футболист Магомед-Шапи Сулейманов, в настоящее время играющий в Российской Премьер-Лиге за футбольный клуб «Краснодар», получил приглашение в молодежную сборную России для участия в чемпионате Европы, который будет проходить в Венгрии и Словении.

На матчах группового этапа соперниками российских футболистов будут национальные команды Исландии, Франции и Дании.

Команды, показавшие наилучшие результаты в групповых этапах, будут играть в матчах на выбывание. Матчи на этом этапе будут проходить с 31 мая по 6 июня.

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