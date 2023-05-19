Дагестанский депутат и руководитель реготделения «Опора России» Зульгимар Тагибова уверена в необходимости сотрудничества между женщинами России и исламских стран

Как женские объединения могут способствовать выводу проектов на международные рынки? — она обсуждала на площадке трека «Женский взгляд» в рамках международного форума в Казани.

Среди спикеров:

Галина Карелова, зампредседателя Совета Федерации ФС РФ, председатель Совета Евразийского женского форума;

Вероника Никишина, гендиректор АО «Российский экспортный центр»;

Надия Черкасова, председатель комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации «ОПОРА РОССИИ»;

представительницы общественных организаций Казахстана, Турции и Индонезии.