Спорт

Дагестанский боксер Шарапудин Атаев поборется за звание чемпиона мира

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14 мая в 15:00 начнутся бои за звание чемпиона, где Шарапутдин Атаев сразится в ринге с Альфонсо Домингесом, который представляет Азербайджан. Бой состоится после 17:00.

Напомним, 12 мая в полуфинале чемпионата мира по боксу дагестанский мастер кожаной перчатки Шарапутдин Атаев в поединке в весовой категории до 86 кг с мексиканцем Рохелио Ромеро одержал победу.

В связи с этим радостным событием, в родном селе Атаева — Доргели — сельская администрация в отремонтированном Дворце культуры организует просмотр финального боя в прямом эфире, где более 500 односельчан будут болеть за своего земляка.

Источник: Мирмол

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