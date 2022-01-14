Дагестанский ансамбль «Лезгинка» выступил на Всемирной выставке достижений «Экспо» в Дубае

Накануне в рамках культурной программы выставки мирового уровня «ЭКСПО-2020» в Дубае в числе ведущих творческих коллективов, имеющих высокую репутацию в мире: Ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева и Кубанского казачьего хора, — свое мастерство продемонстрировал Государственный академический̆ заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка».

Ансамбль представил лучшие танцы из «Золотого фонда» наследия коллектива!

Артисты исполнили танцевальные композиции «Мой Дагестан», «Горский танец» и знаменитый номер с барабанами «Ритмы планеты».

Кульминацией стало совместное выступление дагестанских виртуозов с коллективом из ОАЭ.

Зрители с восторгом приняли выступления артистов и признали, что представления, организованные в Российском павильоне, стали одними из самых заметных событий культурной программы Всемирной выставки.

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«Мы счастливы, что «Лезгинка» в лучших своих традициях достойно и на самом высоком уровне представила многонациональную культуру Дагестана и России. Это высокая честь и колоссальный импульс для коллектива!» — отметил Генеральный директор Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», заслуженный деятель искусств РФ Джамбулат Магомедов.

В ходе переговоров с организаторами мероприятия, по словам директора, также были достигнуты договоренности о гастролях «Лезгинки» в ОАЭ.

Отметим, «Экспо-2020» проходит с 1 октября 2021 по 31 марта 2022 года. Партнер культурной программы Павильона России на «Экспо-2020» — благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Официальный слоган выставки Дубай Экспо: «Объединяя умы, создавая будущее».