Дагестанский ансамбль «Лезгинка» посетил ЛНР с концертной программой «Мир сквозь танец»

Дагестанские артисты выступили перед российскими солдатами в госпиталях, встретились с военнослужащими и ополченцами Луганска и Донецка, а финалом концертного тура стало выступление в Луганской академической филармонии. Зал вместимостью 500 человек был переполнен, ансамбль встретили бурей аплодисментов. Выступления прославленного дагестанского коллектива поддержали боевой дух российских солдат и ополченцев ЛНР и ДНР.

Со своей стороны заместитель министра культуры, спорта и молодёжи ЛНР Роман Олексин поблагодарил коллектив «Лезгинки» за весомый вклад и популяризацию народного национального танца.