Культура

Дагестанский ансамбль «Лезгинка» посетил ЛНР с концертной программой «Мир сквозь танец»

Оставить комментарий

Дагестанские артисты выступили перед российскими солдатами в госпиталях, встретились с военнослужащими и ополченцами Луганска и Донецка, а финалом концертного тура стало выступление в Луганской академической филармонии. Зал вместимостью 500 человек был переполнен, ансамбль встретили бурей аплодисментов. Выступления прославленного дагестанского коллектива поддержали боевой дух российских солдат и ополченцев ЛНР и ДНР.

Со своей стороны заместитель министра культуры, спорта и молодёжи ЛНР Роман Олексин поблагодарил коллектив «Лезгинки» за весомый вклад и популяризацию народного национального танца.

Также читают:

Глава Дагестана поздравил с праздником Курбан-байр...
Абдуразак Джамалутдинов и Салихат Гамзатова обсуди...
Руководитель Минкомсвязи РД Сергей Снегирев поздра...
Дагъусттандиъ садпегелай хьуне гьер миллатарин чIа...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.