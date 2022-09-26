По поручению Главы Дагестана Сергея Меликова дагестанских военнослужащих, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине, навестили в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ в Москве.

От имени Сергея Меликова и всех дагестанцев помощники главы республики и представители Постпредства РД при Президенте РФ поблагодарили бойцов за проявленное мужество и пожелали им скорейшего выздоровления.

«Вам огромное спасибо за то, что вы сделали. Никто этого не забудет. И Дагестан, и Россия перед вами в долгу», – обратился к военнослужащим Саид Маматханов, заверив при этом, что руководство республики будет оказывать им и их семьям поддержку и в дальнейшем.