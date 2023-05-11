Дагестанских предпринимателей приглашают к участию в Алжирской международной выставке-ярмарке

С 19 по 24 июня в Алжире в выставочном комплексе SAFEX состоится 54-я Алжирская международная выставка-ярмарка Foire Internationale d’Alger.

Выставка позиционируется как многоотраслевое мероприятие, позволяющее Алжиру продемонстрировать лучшие достижения национальной промышленности, а также предложить вниманию алжирских посетителей товары иностранного производства.

Торговое представительство Российской Федерации в Алжирской Народной Демократической Республике готово оказать необходимое содействие российским участникам внешнеэкономической деятельности, планирующим принять участие в указанном мероприятии в части коммуникации с организаторами, а также в предварительном подборе и согласовании двусторонних встреч для проведения переговоров в рамках выставки.

Со всей подробной информацией можно ознакомиться на сайте. Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Источник: Мирмол