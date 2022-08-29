Общество

Дагестанских детей учат правилам дорожного движения с использованием передвижных «Лабораторий безопасности»

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Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Джамбулат Салавов на заседании под руководством Сергея Меликова.

«Лаборатория безопасности» – это комплексная программа, направленная на снижение числа аварий с участием детей и предотвращение ключевых факторов риска в области детской безопасности на дорогах.

Уже организованы выезды для проведения учебно-тематических занятий с учениками 37 средних образовательных школ и 2 детских оздоровительных лагерей республики.

Занятиями в общей сложности охвачено свыше 4 тысяч учеников начальных классов. Такая комплексная работа позволяет более эффективно прививать детям культуру дорожного движения, что в свою очередь минимизирует уровень детского дорожно-транспортного травматизма.

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