Дагестанские знатоки стали призёрами фестиваля интеллектуальных игр «Пятый Перекрёсток», проходившем в Ставрополе

В нем приняло участие более 20 команд из регионов СКФО и одна сборная команда регионов России. Дагестан представили две команды клуба интеллектуальных игр «Идальго», а четыре участника клуба принимали участие в фестивале в качестве легионеров других команд.

В личном зачёте турнира по «Своей игре» третье место занял Тимур Алискантиев из города Махачкалы.

В командном зачёте турнира по «Что? Где? Когда?» одним из победителей стал Таир Кулиев (г. Махачкала) в составе команды «Шакотисные же ребята», серебряными призёрами стали Магомедали Багаудинов (Карабудахкентский район) и Асият Магомедова (г. Махачкала) в составе команды «Сборная Ставропольского края». Они же стали серебряными призёрами в командном зачёте турнира по «Брейн-рингу».