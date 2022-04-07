Дагестанские журналисты, вернувшиеся из Донбасса, приняли участие в митинг-концерте

7 апреля 2022 года в Махачкале состоялся митинг-концерт в поддержку российской армии и жителей Донбасса. В мероприятии приняли участие журналисты дагестанских СМИ, которые недавно вернулись из Донбасса. В их числе корреспондент телеканала РГВК «Дагестан» Умай Ибрагимова. «Мы были на Донбассе, с целью увидеть своими глазами и понять эмоции и чувства тех людей, которые там живут,» — сказала корреспондент РГВК, продолжив: «Это очень сильные люди, и я восхищаюсь тем, что они всё ещё держатся и ждут помощи от нас. Считаю, что мы можем предоставить эту помощь в виде гуманитарной помощи и психологической поддержки».

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