Дагестанские журналисты присоединились к масштабному субботнику

В Дагестане сегодня проходит масштабный субботник с участием всех органов исполнительной власти. К масштабной акции также присоединились сотрудники всех подведомственных учреждений Агентства информации и печати Дагестана. Они приводят в порядок территорию Дома издательства в Махачкале. Как поделился с нами главный редактор «Ёлдаш» Гебек Конакбиев, они с удовольствием присоединились к субботнику: «Мы привлекли к работе всех наших молодых сотрудников, очистили от мусора территорию, побелили бордюры и деревья, убрали сухую траву. Такие мероприятия должны стать для нас доброй традицией. Это ведь не просто уборка, а праздник, повод провести время с коллективом вне рабочего времени. Готовы и в дальнейшем поддерживать порядок на закрепленном за нами участке. Наша республика славится своими достопримечательностями и наша задача поддерживать на них порядок», — отметил Конакбиев. Напомним, что мероприятие проводится в преддверии майских праздников и начала туристического сезона по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова. Все крупные туристические объекты республики, парки, памятные и мемориальные места, памятники и другие общественные пространства распределены между министерствами и ведомствами для уборки.

Источник: Мирмол