Общество

Дагестанские журналисты отметили профессиональный праздник

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13 января в стране отмечается День печати. Праздничное мероприятие, приуроченное к важной для журналистов дате, прошло сегодня, 12 января, в Русском драматическом театре. Оно было организовано Министерством информации и печати республики.

Началось мероприятие с выступления с приветственным словом руководителя Мининформа РД Умаросмана Гаджиева и вручения грамот отличившимся представителям журналистской братии. Отмечены грамотами не только корреспонденты, но и целые издания.

Далее началась музыкальная часть мероприятия. На сцене выступили танцевальные коллективы, звезды дагестанской эстрады Зайнаб Махаева, Мухсин Камалов и другие.

Поздравить журналистское сообщество республики пришли также руководитель Минмолодежи РД Камил Саидов и глава Миннаца РД Энрик Муслимов.

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