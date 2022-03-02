Дагестанские журналисты изучили причины низких темпов вакцинации в Гунибском районе

На одном из заседаний Оперштабов региона по недопущению распространения коронавирусной инфекции были отмечены муниципалитеты, где темпы вакцинации все еще отстают от среднереспубликанских.

Это города Махачкала, Дербент и Избербаш, а также Гунибский район. В этой связи Глава Дагестана Сергей Меликов поручил сформировать выездные бригады из представителей СМИ для обсуждения данного вопроса и выработки мер по его решению в части информационной поддержки. Напомним, что первый выезд был в Дербентский район. 2 марта представители СМИ для разъяснения сложившейся ситуации выехали в Гунибский район, где пообщались с руководителем муниципалитета Мудунгаджи Кадыровым, главным врачом ЦРБ Магомедом Шапиевым, начальником территориального отдела Роспотребнадзора Дагестана в Гунибском районе Заират Гаджиевой. По словам Мудунгаджи Кадырова, работа в данном направлении ведется активными темпами. «С начала пандемии мы работаем в оперативном режиме. Оповещали людей о мерах предосторожности. Темпы вакцинации у нас тоже шли хорошо. В какой-то момент все пошло на спад, не знаю, насколько это взаимносвязано, но в это же время было массовое отключение электроэнергии. Трудно судить, связано это или нет. Но мы продолжаем вести работу, проводим беседы среди населения. И на сегодняшний день ситуация улучшается», – сообщил глава района журналистам. Заират Гаджиева представила анализ данных за последние недели: «Мы наблюдаем снижение заболеваемости ковидной инфекцией. Может быть это связано с тем, что 90% заболевших – это заболевшие “омикроном”, который протекает в более легкой форме и идет иммунизация у населения, поэтому восприимчивость людей снижается. У нас уменьшились приросты заболеваемости за неделю. Ситуация в районе идет на стабилизацию, также у нас увеличились темпы вакцинации среди населения. Если раньше в день вакцинировалось несколько человек, то сейчас более ста, за вчерашний день уже было вакцинировано более 200 людей». Главный врач района также отметил, что снижение было связано с тем, что жители района недавно переболели «омикроном». «Не было населенного пункта, где я не был с разъяснительной беседой по несколько раз. Многие недавно переболели “омикроном», выработался иммунитет. На сегодняшний день у нас лежат четыре человека с ковидом, развернуто 10 коек. Относительно спокойная ситуация сейчас. Мы продолжаем информационно-разъяснительные работы, и уже сейчас есть повышение темпов вакцинации», – рассказал Магомед Шапиев. Подводя итоги встречи, консультант отдела анализа и мониторинга СМИ Министерства информации и печати РД Евгений Дубровин поблагодарил за предоставленную информацию и передал от ведомства информационные брошюры по вакцинации.



Источник: https://mirmol.ru/vakcinacija/dagestanskie-zhurnalisty-izuchili-prichiny-nizkih-tempov-vakcinacii-v-gunibskom-rajone/