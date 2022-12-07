Дагестанские животноводы могут получить субсидии на выращивание крупного рогатого скота

В ходе Оперштаба Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Руслан Алиев рассказал о мерах, принимаемых на федеральном уровне по поддержке регионов.

Так, по словам Руслана Алиева, с 1 января 2023 животноводы могут получить новый вид поддержки. Речь идет о субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции.

На следующий год на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 600 млн рублей.

Кроме того, с 1 января 2023 года владельцы семейных ферм получат возможность направлять часть средств на приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности.