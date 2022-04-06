Дагестанские выпускники могут начать свой бизнес и получить грант до 500 тысяч рублей

Фонд поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» объявляет набор выпускников, которые после диплома хотят начать свой бизнес и получить грант до 500 тысяч рублей. «Если вас не зажигает “зарплата” и меньше всего вы мечтаете стать героем фильма “День сурка”, пора задуматься о своем будущем. Чтобы поддержать молодых и амбициозных, мы начинаем глобальную миссию – “Содействие занятости”. Это государственный проект, где тысячи выпускников по всей стране могут попробовать себя в разных профессиях или в бизнесе и реализовать свою мечту», – заявили в фонде. Каждому участнику программы будет предоставлена возможность получить современную профессию предпринимателя, учиться у наставника – опытного собственника своего бизнеса, занятие за занятием создавать и развивать свой проект, защитить свою идею и получить удостоверение гособразца, а также податься на грант до 500 000 рублей и реализовать свою мечту. Для участия в проекте необходимо пройти заявочную кампанию: https://forms.gle/uSSKChkW64u7qTks8

Источник: Мирмол