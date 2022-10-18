Дагестанские вузы откроют представительства в Узбекистане

Дагестан и Узбекистан укрепляют связи: Сергей Меликов встретился с Генеральным консулом Узбекистана Бурханом Аликуловым. Стороны обсудили перспективы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, развития туризма, взаимодействия в таких сферах, как образование и миграция.

Узбекская делегация внесла ряд предложений по дальнейшему расширению двусторонних отношений между республиками. В том числе речь шла о проведении делового бизнес-форума, возможном создании торговых домов на территории двух регионов, организации совместных производств, межрегиональном сотрудничестве в области трудовой миграции, взаимодействии между высшими учебными заведениями Дагестана и регионов Узбекистана, а также об организации совместных турфестивалей и открытии рейсов узбекских авиалиний.

Сергей Меликов отметил традиционно хорошие отношения, связывающие Россию и Узбекистан. «Дагестан – некая модель нашей многонациональной страны. Поэтому смело можно сказать, что сегодня Вы находитесь в той республике, которая очень ярко представляет нашу большую Родину. И мы надеемся на более частые визиты с Вашей стороны в наш регион. Мы приложим все усилия, чтобы Вы лучше узнали Дагестан, которому свойственны гостеприимство и дружелюбие», – отметил Меликов.

Прозвучало предложение об открытии представительств передовых вузов Дагестана в Узбекистане. Так, планируется подписание договоров между учебными заведениями, в том числе по программе двух дипломов.

Интерес представляет также взаимообмен опытом в такой сфере, как туризм. Сегодня Узбекистан привлекает российских туристов в том числе благодаря большому количеству архитектурных памятников Средневековья, большинство из которых внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Страна притягательна своим экологическим, спортивным, гастрономическим, культурно-историческим, оздоровительным туризмом. И всем этим схожа с Дагестаном.