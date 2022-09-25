Дагестанские врачи проводят обследование детей из ДНР и ЛНР

Дагестанские педиатры и врачи узких специальностей подробно обследуют малышей, прибывших в республику из Донецкой и Луганской Народных республик. Накануне, 24 сентября, каждый ребёнок прошёл скрининговое обследование на базе Реабилитационного центра «Надежда». Завтра тех, кто нуждается в углубленной диагностике дообследуют профильные специалисты Детской республиканской клинической больницы.

«Эти дети оказались в очень сложной ситуации, они сейчас нуждаются в нашей помощи и мы постараемся приложить все усилия для улучшения здоровья малышей. Детское Здравоохранение Дагестана имеет достаточную базу и опытных специалистов, которые всегда готовы прийти на помощь тем, кому трудно», — прокомментировала Раиса Шахсинова.

Напомним, что в пятницу, 23 сентября, группа из 16 человек, из которых 10 детей с ОВЗ прибыла в Дагестан для прохождения курса реабилитации. В центре они смогут получить различные виды реабилитационных процедур.