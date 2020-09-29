Дагестанские врачи привились от COVID-19

В РЦИБ имени С.М.Магомедова в городе Махачкала провели иммунизацию сотрудников ЦГБ города Буйнакска от COVID-19. Прививанию врачей предшествовало их тестирование на коронавирусную инфекцию, так как прививки проводят только гражданам, свободным от ковид, и которые не болели им в прошлом.

Вакцина в количестве сорока двух доз поступила в республику в середине сентября и в первую очередь под иммунизацию подпадают категории граждан, которые находятся в группе риска, например, медицинские работники.

Ожидается дополнительная поставка данной вакцины в республику.