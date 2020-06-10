Здравоохранение

Дагестанские врачи получат дополнительные стимулирующие выплаты

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9 июня состоялось заседание Оперативного штаба по COVID-19 под руководством Владимира Васильева. На совещании было озвучено решение о дополнительном финансировании медицинских работников, которые трудятся в «красной зоне». Сумма в размере двухсот шестидесяти трех миллионов рублей направлена на проведение дополнительного стимулирования расширенного перечня медработников.

Туда помимо врачей-эпидемиологов и водителей карет скорой помощи вошли специалисты РПЦ и ДЦ города Махачкалы. На совещании Артем Здунов сказал о том, что распоряжение о дополнительном финансировании уже подписано.

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