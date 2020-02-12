Дагестанские врачи начинают практиковать 9 новых операций

Раньше такие операции можно было выполнять только в федеральных клиниках. В 2019 году 7, 5 тысяч человек получили высокотехнологичную медпомощь, на 42 % больше, чем в 2018 году.

Это малоинвазивные операции на сосудах мозга, сердце, а также высокотехнологичное лечение при эпилепсии, циррозе печени и многих других заболеваниях.

Хасавюрт переходит на новый опыт здравоохранения. Город закупил дорогостоящий ангиограф для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В центральной больнице применяют рентгенохирургический метод лечения и диагностики.

Минздрав республики ставит задачу внедрить во всех республиканских клиниках современные методы диагностики и лечения. Цель – сделать медицину высоких технологий доступной каждому жителю Дагестана.