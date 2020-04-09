Дагестанские волонтеры проходят спецобучение

Дагестанские добровольцы, принимающие активное участие во Всероссийской акции #МыВместе, проходят обязательное онлайн и офлайн обучение.

Так, шестьсот волонтеров получили соответствующие сертификаты о прохождении онлайн-курса на портале «Добровольцы России».

По словам министра по делам молодежи РД Камила Саидова, со стороны министерства оказывается информационное сопровождение, что способствует более эффективной работе волонтеров и их тесному сотрудничеству с центрами социального обеспечения.

Напомним, что стать добровольцем акции сможет каждый, зарегистрировавшись на сайте #МЫВМЕСТЕ.