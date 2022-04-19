Дагестанские волонтеры из числа «Молодой Гвардии» отправились помогать беженцам на Донбасс

Двое активистов Дагестанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке Регионального отделения Партии отправились на Донбасс для работы в пунктах временного размещения.

Молодогвардейцы Омар Багинов и Магомед Магомедов вместе со сводным отрядом добровольцев из 50 человек со всей страны оказывают помощь жителям ДНР в посёлке Володарское и селе Безымённое, а также в гуманитарных центрах «Единой России» в Мариуполе.

Всего в пунктах временного размещения в Мариуполе работает 150 волонтеров из числа МГЕР. Добровольцы помогают жителям с регистрацией и устройством в пунктах временного размещения, сортируют поступающую гуманитарную помощь, оказывают первую медицинскую помощь, психологическую помощь и занимаются поиском пропавших родственников.

Омар Багинов является преподавателем и руководителем Молодежного центра ГБПОУ РД «Технический колледж имени Р.Н.Ашуралиева», а Магомед Магомедов – студент данного образовательного учреждения.

«По сей день на территории Мариуполя ведутся военные действия. В городе расположены два волонтёрских центра, однако имеется нехватка добровольцев. Люди здесь очень нуждаются в поддержке. Как активный гражданин и неравнодушный житель своей страны я не мог остаться в стороне. Это решение было непростым, но наша миссия — помочь людям и показать пример молодёжи», — сказал Омар Багинов.

Ещё один молодогвардеец из Дагестана Магомед Магомедов считает, что в этот сложный период Россия как никогда нуждается в отважных поступках своих граждан и в этом состоит долг каждого жителя страны.

«Достаточно тревожно быть в числе первых, но желание помочь тем, кому это действительно необходимо, побеждает. Не знаю, как объяснить это чувство, но меня, действительно, тянет помогать», — пояснил своё решение Магомедов.

По словам лидера дагестанских молодогвардейцев Сергея Никитина, многие ребята помогают из Дагестана: собирают и сортируют гуманитарную помощь, принимают участие в патриотических акциях и оказывают другие виды помощи. «Это очень важно и нужно. Но есть и такие, которые готовы переступить порог родного дома, чтобы оказать помощь и поддержку тем, кто в ней, действительно, нуждается. Работа в этом направлении нами будет продолжена», — прокомментировал Никитин.