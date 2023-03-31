Дагестанские виноделы могут развиваться благодаря получаемой компенсации в виде налогового вычета при уплате акцизов

Под руководством вице-премьера Правительства РД Наримана Абдулмуталибова прошло совещание по вопросу использования средств налогового вычета на развитие отрасли виноградарства и виноделия.

В нем приняли участие заместитель директора департамента социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России Альбина Муртаева, заместитель руководителя УФНС по РД Тажутдин Алиев, заместитель председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД Ахмед Ахмедов и представители предприятий по производству спиртных напитков.

Открывая совещание, вице-премьер отметил, что работа по заключению соглашений с предприятиями – производителями спиртных напитков о направлении полученных средств налогового вычета сумм акциза на реализацию инвестиционных планов предприятий проводится с целью достижения показателей, устанавливаемых разрабатываемой госпрограммой РД «Развитие виноградарства и виноделия в Республике Дагестан», на основании Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года.

«Введенный компенсационный механизм в виде вычета сумм акциза послужит дополнительной поддержкой предприятий – производителей алкогольной продукции. Заключение соответствующего Соглашения с предприятиями также позволит обеспечить развитие материально-технической базы самих же виноградарских и винодельческих предприятий, закладку новых виноградников, развитие инфраструктуры винного туризма, — отметил Абдулмуталибов.

О проводимой работе рассказал заместитель Председателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию РД Ахмед Ахмедов.

По его словам, за 2022 год предприятиями производителями алкогольной продукции республики уплачено 3 млрд 381 млн рублей акцизного налога.

«Для поддержки предприятий-производителей коньячной продукции по технологии полного цикла с 1 января 2020 года введен компенсационный механизм в виде вычета сумм акциза, исчисленных в случаях использования винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла.

Согласно информации, полученной из Управления ФНС РФ по РД, организациями алкогольной отрасли Дагестана применены вычеты по акцизам на алкогольную и спиртосодержащую продукцию на основании пункта 31 статьи 200 НК РФ за период с 2020 год по 2022 годы в общей сумме 6 857 350 тыс. руб., в том числе: за 2020 год в сумме 2 166 819 тыс. руб., за 2021год — 2 299 444 тыс. руб. и за 2022год — 2 461 084 тыс. руб.», — рассказал он.

Как сообщил Ахмедов, Комитетом разработана и разослана форма Соглашения о направлении полученных средств налогового вычета сумм акциза, исчисляемых на виноград предприятиями-производителями винодельческой продукции, 14 получателям налогового вычета.

«В настоящее время получены предварительно согласованные проекты Дорожных карт у большинства участников программы. Согласно проработанным дорожным картам, общий объем инвестирования предприятиями в развитие отрасли виноградарства на 2023 год составляет 2 млрд 125 млн руб.

На сегодняшний день Соглашения подписаны с 8 винодельческими предприятиями: ООО «ДВК», ООО «Виски России», ООО «Кристал Каспий», ООО «Ника-С», ООО «Агролайн», ООО «Дербент Прогресс», ЗАО «ВКЗ Избербашский», ООО «Алвиса.

Следует отметить, что первоначально компенсационный механизм был предусмотрен для производства коньячной продукции полного цикла, однако получателями налогового вычета являются не только производители коньяка, но и производители винной продукции, а также предприятия, осуществляющие первичную переработку винограда», — уточнил он.

Подводя итоги совещания, Нариман Абдулмуталибов поручил Комитету завершить работу по заключению Соглашения со всеми получателями налога.