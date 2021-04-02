Дагестанские товары будут экспортироваться в страны Африки

Координационный комитет по экономическому сотрудничеству со странами Африки создан в 2009 году по инициативе Торгово-промышленной палаты России. АФРОКОМ — организация, которая занимается продвижением и защитой торговых и экономических интересов России в Африке. В планах увеличение экспортной продукции между Россией и Африкой до 250 млрд.руб. Касательно республики, на данный момент суммарный оборот между Дагестаном и африканскими странами превышает сумму в двести сорок тысяч долларов. Увеличить данные показатели и развить существующие перспективы призвано Соглашение между Республикой Дагестан и АФРОКОМ, подписанное в режиме ВКС 2 апреля. Подписав документ, Сергей Меликов отметил, что Африка является потенциально интересным рынком сбыта, в том числе и для дагестанской продукции, которая конкурентоспособна по соотношению цены и качества. Председатель АФРОКОМ Илья Морозов также подчеркнул перспективность африканского рынка, отметив, что увеличению объемов экспорта может способствовать региональная продукция. Подписанное соглашение рассчитано на пять лет.

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