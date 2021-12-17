Дагестанские спортсмены готовятся к Паралимпийским играм 2024 года в Париже

Паралимпийские игры 2024 года пройдут в столице Франции Париже. Соревнования объединят почти две тысячи женщин, которые разыграют двести тридцать пять комплектов медалей. Это, по словам Международного паралимпийского комитета (IPC), рекордное количество медальных видов для женщин. К предстоящим Паралимпийским играм готовятся и дагестанские спортсмены. За путевку в Париж поборется и олимпийский чемпион Токио-2021 Муса Таймазов. В общей сложности на Паралимпиаде 2024 года будет разыграно почти пятьсот пятьдесят медалей в 22 видах спорта.

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