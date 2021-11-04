Дагестанские специалисты провели спирализацию аневризм сосудов головного мозга

В отделение нейрохирургии обратилась за помощью 62-летняя жительница Акушинского района. Женщина жаловалась на периодические головные боли.

«Для точной постановки диагноза специалистами нашей диагностической службы пациентке была проведена мультиспиральная компьютерная томография с ангиографией головного мозга, — рассказывает нейрохирург отделения нейрохирургии Республиканской клинической больницы Ахмед Иманшапиев. – Исследование показало, что у пациентки аневризма сосудов головного мозга. При этом болезнь протекала практически бессимптомно».

Аневризма сосудов, или выпячивание стенки сосуда, происходит из-за её истончения или сильного растяжения. Это крайне опасная патология, которая представляет серьезную угрозу для жизни человека. Ведь разрыв аневризмы сосудов головного мозга может привести к геморрагическому инсульту, вазоспазму, при котором сосуд, наоборот, на определенном участке сужается и кровоснабжение отдельных областей мозга ограничивается, что впоследствии приведет к ишемическому инсульту.

Решение нужно было принимать незамедлительно. И тут к лечению патологии подключились врачи отделения рентгенэндоваскулярной хирургии РКБ.

Впервые в Дагестане бригада специалистов под руководством заведующего отделением РЭДЛ Багаудина Магомедова самостоятельно провели спирализацию аневризм сосудов головного мозга.

«С помощью специального оборудования в полость аневризмы через бедренную артерию мы установили спираль, — рассказывает Багаудин Магомедов. — По сути мы «закрыли» аневризму, это позволило нам перекрыть кровоток в эту область сосуда и исключить давление на его стенку».

Операция длилась около двух часов. За это время врачи установили спираль. Все прошло хорошо. А уже через несколько часов пациентка могла самостоятельно передвигаться и сейчас чувствует себя прекрасно.

Стоит отметить, что в мае 2020 года спирализацию аневризм сосудов головного мозга в Республиканской клинической больнице проводил специалист из Москвы, заведующий отделением нейрохирургии ЦКБ «РЖД — Медицина» Юрий Ковалев. Он дал своего рода обучающий мастер-класс эндоваскулярным хирургам медучреждения. И вот теперь такую малотравматичную операцию врачи РКБ успешно провели самостоятельно. Добавим, спирализацию аневризм сосудов головного мозга врачи отделения рентгенэндоваскулярной хирургии РКБ проводят абсолютно бесплатно. Ведь такая операция доступна, как по квоте, так и полису ОМС.