Дагестанские СМИ присоединились к общереспубликанскому субботнику

Сегодня, 18 марта, на территории Издательского дома в Махачкале прошел масштабный субботник в рамках общереспубликанского субботника, который сегодня поводится во всех муниципальных образованиях. К уборке присоединились представители всех подведомственных учреждений Агентства информации и печати Дагестана. Как рассказал нашему изданию руководитель агентства Абдуразак Джамалутдинов, субботник организован в знак поддержки инициативы главы региона Сергея Меликова и премьер-министра Абдулмуслима Абдулмуслимова.

«Сегодня мы планируем привести в порядок не только нашу территорию, но и все прилегающие участки. Такой коллективный труд позволит не только навести чистоту вокруг нас, но и сплачивает сотрудников, а также формирует у окружающих экологическое сознание», — отметил Абдуразак Джамалутдинов.