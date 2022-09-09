Дагестанские школьники участвуют в полуфинале конкурса «Большая перемена»

Полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» стартовал на базе Всероссийского детского центра «Смена» в Краснодарском крае.

В нём принимают участие 37 старшеклассников из Дагестана, среди которых воспитанники Российского движения школьников Центра развития талантов «Альтаир».

Участников полуфинала поздравил директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

«Мы с огромной радостью встречаем полуфиналистов «Большой перемены»! Тысяча участников уже в «Смене» и настраиваются на несколько дней интенсивной и очень интересной работы. Отличительная черта конкурса в том, что здесь не важны школьные отметки или успехи на олимпиадах. На нем оценивают «компетенции будущего» — soft skills и умение работать в команде, которые пригодятся всем, независимо от выбора профессии», — Игорь Журавлев.

В рамках полуфинала участники будут решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов. Их также ожидает традиционная образовательная программа, мастер-классы и квизы.