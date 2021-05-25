Дагестанские школьники стали призёрами Международной олимпиады по математике

Обучающиеся 11 класса СОШ №1 г. Дербента Гусейнов Али и Сеидов Мирали стали призерами Международной объединенной математической олимпиады «Формула Единства//Третье Тысячелетие».

Олимпиада ФЕ//ТТ проводится с 2013 года Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого, Северным федеральным университетом имени М.Ю.Ломоносова и Российским технологическим университетом МИРЭА.

Она включена в перечень РСОШ и имеет уровень 2, что дает победителям и призерам олимпиады льготы при поступлении во все ведущие профильные вузы.

В этом году в олимпиаде приняли участие 4456 обучающихся из 27 стран мира, в том числе из США, Испании, Франции, Мексики, Турции, Израиля, Ирана, Тайланда и др.