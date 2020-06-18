Дагестанские школьники стали призерами Всероссийской олимпиады школьников – 2020

Минпросвещения утвердило список призеров Всероссийской олимпиады школьников 2019/20. Это 11-классники, набравшие в своем регионе наибольшие баллы. Среди победителей и три участника из Дагестана.

Магомедхан Расулов — учащийся Республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей, стал победителем по экологии, ученица 39-го лицея Махачкалы Мария Короткова победила по биологии, ученица Султанянгиюртовской СОШ им.Ю.Акаева Кизилюртовского района Гульбике Абитаева оказалась лучшей по технологии.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам в четыре тура. В этом году в масштабном интеллектуальном конкурсе приняли участие 184 тысячи школьников.