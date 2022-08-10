Дагестанские школьники приглашаются для участия в образовательной смене «Альтаир. Лето: Наука. Литературное творчество. Спорт»

С 18 по 30 августа 2022 года на базе РЦО «Солнечный берег» пройдёт летняя выездная профильная образовательная смена «Альтаир.Лето: Наука. Литературное творчество. Спорт». Для участия в смене приглашаются победители и призёры муниципального и регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников 2021-2022 учебного года, участники майской профильной образовательной смены » Альтаир. Весна», участники летней профильной образовательной смены «Альтаир. Лето: ФизМат. Инженерные каникулы», которые обучаются в Республиканском центре по выявлению и развитию таланта обучающихся ДГУНХ. Организатором мероприятия выступает Минобрнауки Дагестана и центр » Альтаир». Более подробная информация по телефону: 8(989) 463-59-88.