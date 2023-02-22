Дагестанские школьники осваивают основы кибербезопасности

Интернет стал неотъемлемой частью жизни. А вместе с возможностями приходят и риски. В России для популяризации вопросов интернетбезопасности учреждена «Неделя безопасного Рунета». В 2023 году она проходила 7-14 февраля в 16-й раз.

В рамках этой недели по инициативе «Ростелекома» при поддержке председателя комитета по образованию и науке НС РД Елены Павлюченко дагестанские школьники приняли участие в онлайн лекции по кибербезопасности.

«Как и всякое явление, процесс цифровой трансформации общества имеет как положительные стороны, так и отрицательные. Надо знакомить наше подрастающее поколение с факторами риска, которые подстерегают в информационной сети. Ведь именно молодежь является наиболее активным пользователем интернета. И в этой работе наш комитет тесно взаимодействует с компанией «Ростелеком», местными учреждениями образования и власти. Только общими усилиями мы добьёмся эффективных результатов», — отметила Елена Павлюченко.

В онлайн лекции по детской кибербезопасности приняли участие около 400 детей из 12 городов юга, среди них 80 учеников из Дагестана: «Кванториума» Махачкалы и ИТ-Куба на базе «Кизлярского профессионально-педагогического колледжа».

Для кизлярцев это был новый формат, когда они объединились в онлайн аудитории со своими сверстниками из других городов южного и северокавказского регионов.

Эксперт «Ростелеком-Солар» Олег Седов рассказал ребятам о правилах поведения в сети, способах защиты от хакеров и мошенников, безопасной работе с персональными данными. После лекции у слушателей была возможность пообщаться с экспертами, получить ответы на свои вопросы.

«Ростелеком» выпустил и бесплатно распространяет тематическую книгу «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» автора Станислава Макарова. Это сборник того, что важно знать детям и взрослым о безопасности в интернете. Елена Павлюченко передала от Дагестанского филиала «Ростелеком» комплект познавательного издания в библиотеку IT-Куба.