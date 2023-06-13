Дагестанские школьники могут принять участие в онлайн-олимпиаде по предпринимательству

В Дагестане проходит республиканская олимпиада по основам предпринимательства для молодежи и детей от 14 до 17 лет, организованная Центром поддержки предпринимательства Дагестана (Центр «Мой бизнес») совместно с ООО «Центр образования» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Целью мероприятия является вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности в области основ предпринимательства и финансовой грамотности, содействие профессиональной ориентации школьников и студентов, а также популяризации предпринимательства.

Отметим, что олимпиада стартовала 31 мая и будет проходить во всех городах и муниципалитетах Дашестана до 23 декабря 2023 года. Для участия в ней необходимо пройти регистрацию на сайте Olimp-dagestan.ru и ответить на вопросы по предпринимательству. Все участники получат сертификаты, а по итогам результатов олимпиады победители будут награждены ценными призами.

Источник: Мирмол