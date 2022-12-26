Дагестанские школьники и студенты пишут поздравительные письма семьям участников СВО

В преддверии Нового года дагестанцы присоединились к акции «Самая красивая новогодняя открытка семье защитника Отечества». Школьники и студенты пишут поздравительные письма и рисуют праздничные открытки для членов семей военнослужащих, принимающих участие в СВО.

Интерес к акции проявили жители всех городов и районов республики. Письма и открытки передаются лично в руки, через военкоматы или волонтеров штаба #МыВместе.

«Нам очень важно уделить особое внимание и проявить заботу семьям военнослужащих, поскольку наши земляки сегодня находятся на СВО и не могут провести праздник с родными. Акция позволяет нам порадовать близких военнослужащих, зарядить их новогодним настроением», — отметил и.о. директора ГБУ РД «ДагПатриотЦентр» Рамазан Магомедов.